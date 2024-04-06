YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması
YSK Başkanı Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvuru ile ilgili soruya, "Gün sonunda bilgi vereceğiz." dedi.
Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararının ardından CHP, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz başvurusu yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine, “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz.” dedi.
Yener, “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı?” sorusuna da “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz. Dünya Seçim Organları Birliğinden ödül aldık. Biraz da onu konuşalım.” yanıtını verdi.