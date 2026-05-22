YSK, CHP'nin mutlak butlan itirazı hakkında ret kararı verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazı reddetti.
YSK Başkanı Mutta yaptığı açıklamada “YSK’nın, Anayasa’nın 79’uncu maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerin reddine karar verilmiştir.” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin “mutlak butlan” kararına yaptığı itirazı görüşmek üzere toplanmıştı. Daha önce CHP’nin başvurusunun reddedildiğine dair iddialar gündeme gelsede resmi açıklama yapılmamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından YSK ve Yargıtay’a başvurdu. YSK, bugün saat 17.30’da CHP’nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı.
