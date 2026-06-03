YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: Butlan kararını Yargıtay inceler

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddinin gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" denildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvuran tarafından 21/9/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayında, 24/9/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde, 19/10/2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayında yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultayda seçilen delegelerin delegelikleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il-ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve bu kongre/kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 79'uncu maddesi uyarınca tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilmişse de; tam kanunsuzluk iddiaları ile Kurulumuza gelen taleplerin Kurulumuzca "Tam Kanunsuzluk" yoluyla yapılan incelemeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından alınan kararların denetimi ile sınırlı olup başvuran tarafından bu denetim yolu kullanılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 21/5/2026 tarih ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı Kararın denetlenmesinin istenildiği, oysa bu kararın temyiz mercinin Yargıtay olduğu, dolayısıyla anılan bölge adliye mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır."

Neler oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkem kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

Kararın ardından kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Serdar Mutta kararın gerekçesinin ileriki bir zamanda açıklanacağını söyledi.

YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itirazı değerlendirmek üzere iki saat süren bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda alınan kararla, CHP'nin başvurusu reddedildi.

Özgür Özel, "kendilerine verilen mazbatanın korunması için" YSK'ya başvuracaklarını ifade etmişti.

Yargıtay'dan tedbirle ilgili başvuruların "acil şekilde" değerlendirilmesini beklediklerini söyleyen Özel, YSK'nın da kendi görev ve yetki alanına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

İtiraz dilekçesinde, mutlak butlan kararının "madden ve hukuken icrasının imkansız" olduğu belirtildi. Ayrıca 2025'te yapılan kurultay ve kongrelerde seçilen yöneticilere verilen mazbataların geçerliliğinin tespiti talep edildi.

CHP avukatları tedbir kararının kaldırılması amacıyla Yargıtay'a da başvuru yaptı.

Ancak ardından başvuru yapan üç avukat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

Mahkemenin ilk kararında, "Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe" bölümünde, kongre ve kurultayların "güç ilişkileriyle sakatlandığı" ve "kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul (hukuken sakat) olduğu" değerlendirmesine yer verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararıyla, malul olduğu gerekçesiyle kurultay iptal edilmiş oldu.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra Özgür Özel karara karşı ikinci bir parti seçeneğini düşünmediklerini söylemişti.