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YSK duyurdu: 6 ilin çıkaracağı milletvekili sayıları değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre illerin yeni milletvekili sayılarını güncelledi.

Haber Merkezi
ANKA
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YSK duyurdu: 6 ilin çıkaracağı milletvekili sayıları değişti
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Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜK) tarafından en son 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar göre, daha önce 36 milletvekili çıkaran Ankara’nın milletvekili sayısı 37’ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

 İllerin yeni milletvekili sayıları Resmi Gazete’nin bugun yayımlanan sayısında yer aldı.

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