YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazları karara bağlayacak
Cumhurbaşkanı seçim aday listeleri açıklandı mı? YSK'da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlar karara bağlanacak. Seçim listesi kesinleşecek ve yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olmasına yapılan itirazları bugün karara bağlayacak.
YKS'nin seçim takvimi işliyor. Kurul bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları karara bağlayacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listelerini yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak.
YSK'nin açıkladığı geçici aday listesinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın isimleri alfabetik sıraya göre yer alıyor. Kurul'a yalnızca Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itiraz yapıldı.
Aday listeleri YSK'nın kararından sonra saat 17.00'den sonra kesinleşecek.