YSK, kesin aday listelerini yarın açıklayacak

YSK, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Buna göre siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına iletti.

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat’ta iletti.

Seçim takvime göre, 3 Mart’ta kesin aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine 3 Mart’ta başlanacak.