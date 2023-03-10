YSK seçim takvimi hazırlıklarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım." ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir.” denildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bundan sonraki takvime ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yener, açıklamasında şunları kaydetti:

“Seçimin yenilenmesi kararı üzerine 14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim tarihi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir. Türk milletine, Türk demokrasisine hayırlı olsun. Kamu görevlilerinin istifa takvimine ilişkin çalışmalarımız sürüyor.”

Kamu görevlilerinin istifa süreci başladı

Yener, “Kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç başladı ve 16 Mart Perşembe sona erecek. İstifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve ülkemize hayırlı olsun.” açıklaması yaptı.