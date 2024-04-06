YSK, Siverek seçimlerini iptal etti!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki yerel seçimleri iptal etme kararı aldı.
Seçimlerin iptaline neden olan usulsüzlük iddiaları ve toplu oy kullanımı şüpheleri üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. İlk belirlemelere göre, AK Parti adayı Ali Murat Bucak’ın 64 oy farkla kazandığı seçimlerde, Yeniden Refah Partisi’nin itirazı sonucu iptal kararı alındı.
İptal kararının ardından YSK, 2 Haziran’da Siverek’te yeniden seçim yapılmasına karar verdi. Yerel halk ve seçmenler, resmi bilgilendirme ve yeni seçim sürecinin detaylarını bekliyor.