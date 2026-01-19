YSK üyeliği seçiminde ilk tur tamamlandı: Oylama yarın devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) görev değişimi süreci başladı. Başkan Ahmet Yener ile birlikte toplam 5 üyenin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, kurulda yeni isimler belirlenecek. Bu kapsamda YSK üyelikleri için Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından seçim yapılacak.

YSK’nin 11 kişilik yapısında, Başkan Yener’in de aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresi dolmuş durumda. Yargıtay kontenjanından seçilen Ahmet Yener’in yanı sıra üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün, Danıştay kontenjanından ise Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerine yeni isimler atanacak.

YSK’ye Yargıtay kontenjanından seçilen ve görev süresi dolan Başkan dahil 3 üyenin yerine, yenilerinin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda seçim başladı.

Seçimin ilk turunda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı

Yargıtay'daki 12 üyenin aday olduğu seçimin ilk turunda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı, seçime yarın devam edilecek. Yargıtay’daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Orhan Balbal, Nurullah Bodur, Durak Çetin, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Fikret Demir, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçimin yarın yapılması öngörülüyor

YSK’nin Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerine Danıştay’da ise seçim henüz yapılmadı, Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçimin yarın yapılması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam edecek

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek. YSK’de görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak.