YSK'dan YENİ Parti kararı: Talebi kabul edildi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), YENİ Parti'nin Kurul'da temsil edilmesine ilişkin başvuruyu karara bağladı. Alınan karar doğrultusunda, daha önce CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bu kez YENİ Parti'nin YSK temsilcisi olarak görevlendirildi.

Yakupoğlu, 15 yıl boyunca CHP’nin YSK temsilciliğini yürütmüştü. Butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Yakupoğlu, YSK’nın başvuruyu kabul etmesinin ardından bu kez YENİ Parti temsilcisi sıfatıyla kurula döndü.

YSK’nın değerlendirmesinde, TBMM’de ana muhalefet partisi konumunda bulunan YENİ Parti’nin varlığının yok sayılamayacağı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

YENİ Parti lideri Özel, daha önce partisinin YSK’da temsilci bulundurmasına AK Parti ve CHP’nin karşı çıktığını duyurmuştu.