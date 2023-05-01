YSK, yurt dışında oy kullananların sayısını açıkladı

Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

Oy verme işlemi 9 Mayıs’ta sona erecek

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi devam edecek.