  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. YSK, yurt dışında oy kullananların sayısını açıkladı
Takip Et

YSK, yurt dışında oy kullananların sayısını açıkladı

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

Oy verme işlemi 9 Mayıs’ta sona erecek

Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi devam edecek.

 

Kılıçdaroğlu: Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız

Seçim Haberleri

Kılıçdaroğlu: Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız
Akşener projelerini anlattı: Ev kadınlarına ve gençlere maaş vaadi

Seçim 2023 Haberleri

Akşener projelerini anlattı: Ev kadınlarına ve gençlere maaş vaadi
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023