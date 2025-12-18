YSK'da Ahmet Yener ile beş üyenin görev süresi doluyor: Yeni başkan seçilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile beş üyenin görev süresi 2026'nın ocak ayında doluyor. Görev süresi dolan Başkan Yener ve üyelerin yerine, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeler seçilecek. Yeni üyeler toplanarak, YSK Başkanı'nı belirlemek üzere seçim yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin görev süresi altı yıl, süresi biten üye yeniden seçilebiliyor, Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor.

Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca yeni üyeler seçilecek

Görev süresi dolacak, YSK Başkanı dahil altı üyenin yerine, yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

YSK’da görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nın yeni başkanı olacak.