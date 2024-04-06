YSK'dan 1 il, 7 ilçe ve 3 belde için karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 il, 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde daha yapılan itirazlar için karar verdi.

İtiraz süreci çerçevesinde yüksek seçim kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi.

Değerlendirilen il ilçe ve beldeler de şu şekilde:

“Zonguldak Nebioğlu Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘oyların tamamının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘sandıkların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Tokat’ın Zile ilçesinde MHP’nin yapmış olduğu ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayılması’ istemi reddedildi.

Isparta’nın Atabey ilçesinde MHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi’ reddedildi.

İYİ Parti’nin Samsun’un Bafra ilçesinde ‘seçimin iptal edilmesi’ istemi reddedildi.

Siirt’in Eruh ilçesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması kararının verilmesi’ istemi reddedildi.

Siirt’in Atabağ beldesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesine ve oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin ‘belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesine karar verildiği ve kararların kaldırılması’ talebi reddedildi.

Kütahya’da CHP’nin ‘belediye Başkanlığı seçimine ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde kararın kaldırılması’ talebi reddedildi.