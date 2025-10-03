YSK'dan CHP İstanbul İl Kongresi kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, partinin 39. Olağan İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin kararını açıkladı.

Kurulun 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP’nin kongreye dair başvurusunda yer alan ayrıntılar tek tek sıralandı. Buna göre kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak. İlk toplantı saat 08.00’de çoğunluklu, ikinci toplantı ise saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Adres olarak da İstanbul Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi No:119 gösterildi.

YSK, bu kongreye ilişkin iş ve işlemlerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10 ve 21. maddeleri ile 14 Ekim 2014 tarih ve 2014/4090 sayılı ilke kararı uyarınca Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.

Kararın altında ise YSK Başkanı Ahmet Yener’in imzası bulunuyor. YSK ayrıca “gerekçeli karar bilahare gönderilecektir” diyerek ayrıntılı gerekçenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu

Tarih ve adres açıklandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kongre, 19 Ekim Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde toplanacak.

İl başkanlığı duyurdu

İl kongresinin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız şekilde devam edecek.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00-11.00 arası nisaplı; çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacaktır. Tüm örgütümüz davetlidir."