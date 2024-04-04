YSK'dan yayın yasağını delen kuruluşlara suç duyurusu

Türkiye geçen hafta sonu Mahalli İdareler Seçimlerini gerçekleştirdi. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. YSK bugün bir kez daha toplanarak itirazları görüştü.

YSK, CHP'nin Isparta Aksu'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti. YSK ayrıca MHP'nin Çorum Uğurludağ'da yeniden sayım yapılmasına ilişkin talebi de kabul etmedi.

Sabah saatlerinde YSK binasına gelen Ahmet Yener gazetecilere yaptığı açıklamada, "Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak." dedi.

Yayın yasağını delenlere suç duyurusu

Öte yandan YSK, seçim günü yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Van'da seçimden birinci çıkan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti. DEM Parti'nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.

YSK, mazbatanın Zeydan'a verilemesine karar vermişti.