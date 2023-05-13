YSK'den Muharrem İnce kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir." dedi.

İnce'nin yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçesi, dün Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından YSK'ye sunulmuştu.

İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum." ifadeleriyle adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.