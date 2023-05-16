YSK'den yurt dışı kararı: 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı
YSK, CHP'nin itirazı üzerine, 5 ülkede oy verme işlemi süresinin uzatılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin itirazının ardından 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu için 5 ülkede oy verme süresini uzatma kararı aldı.
YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.
Kurul, 5 ülkede oy verme işlemi için 2 gün belirlemişti.