YSK'nın devamına karar verdiği CHP İstanbul İl Kongresi'nde oy verme işlemi devam ediyor

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazarak, CHP İstanbul Kongresi'nin durdurulmasına hükmetti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV'de canlı yayına bağlanarak, "Kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz" dedi.

Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP İstanbul il kongresi başladı.

Fotoğraf: X -@eucak (CHP PM üyesi)

Saat 11:35 itibarıyla da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kongrenin yapıldığı salona geldi.

"İmamoğlu en yüksek oyu alan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na fark attı"

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Divan Başkanı Gökan Zeybek oldu.

Konuşma yapmak için kürsüye gelen Zeybek şu sözlerle seslendi:

"31 Mart 2024 tarihinde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin neredeyse bütün coğrafyalarında aday gösteren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, 47 yıl sonra yüzde 38 oyla Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin ilçe başkanları ve örgüt üyeleri, hoş geldiniz.

Asla yalnız değilsiniz. Umut burada, İstanbul İl Kongresi'nde. 34 ilçesinde Sayın Ekrem İmamoğlu en yüksek oyu alan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na fark attı."

Kongreyi durdurmak için heyet geldi: Bu kongreyi iptal edeceksiniz

Kongre başladıktan bir saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona mahkeme talebini tebliğ için heyet geldi.

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dava açan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, icra dairesi yetkilisi ile İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin toplanmasına itiraz ediyor.

Saat 13:43 itibarıyla kongre salonunun önünde CHP'liler ve heyetin görüşmeleri sürüyor.

Heyet şu ifadeleri kullandı:

"Kongreye devam ederse MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız.”

YSK olağanüstü toplanıyor

YSK mahkemenin kongreyi durdurma kararını görüşmek üzere bugün saat 13:30'da toplanacak. Kurul açıklama da yapacak.

Özgür Özel'in mesajı okundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'İn gönderdiği mesaj kongrede okundu:

"Değerli yol arkadaşlarım,

Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine sarsılmaz bir inançla bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürüyen; emeğini ve yüreğini örgütüne adayan tüm yol arkadaşlarımı sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Tarihin en ağır saldırılarına uğrasa da bir buğday tanesi gibi sabırla direnen yol arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bizim ilk kurultayımız Sivas Kongresi’dir. Partimiz, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile kurulmuştur. Biz, bu ülkeyi kurtaran, Cumhuriyet’i kuran; halkın umudunu her koşulda büyüten, demokrasi fikrine inanan ve çok partili rekabeti getiren partiyiz.

102 yılda çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz. Ancak hiçbir zaman milletin iradesi dışında bir güce inanmadık, inanmıyoruz. Örgütümüze yönelik baskılar, haksız uygulamalar, halkın iradesini yok sayan girişimler ve seçilmiş belediye başkanlarımızın hukuksuzca tutuklanmalarıyla demokrasi yok edilmiştir. Milletin iradesini hiçe saymaya çalışıyorlar.

Ama bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldırmayacak; aksine mücadelemizi daha da büyütecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığını da, genel merkezini de; kongre ve kurultayla seçilmemiş hiç kimse yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramazlar. Enerjimizi tüketemezler, irademiz çeliktendir, bükemezler. İnsanımız yüreklidir, korkutamazlar. Bizi yolumuzdan çeviremezler. Milletimiz bizimle beraberdir.

Bu duygu ve düşüncelerle olağanüstü kongremizin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm yol arkadaşlarımıza ve örgütümüzün fedakâr emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

İmamoğlu'ndan mesaj: İnsanca, hakca bir düzeni kurana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Silivri zindanı" notuyla kongreye mesaj yolladı.

İmamoğlu'nun mesajları şöyle:

"CHP hepimizin canımızdan aziz bildiği baba ocağımızdır. Atatürk'ün emanetidir. Biz iktidardan düşünce yok olup giden, gelip geçici partilere benzemeyiz. Şartlar ne olursa olsun davamızdan partimizden vazgeçmeyiz. Yolumuzdan dönmeyiz. Demokrasi adalet mücadelesinden taviz vermeyen tüm CHP'lilerle gurur duyuyorum. Bu dönemin en ağır yüklerinden biri İstanbul İl örgütümüzün sırtındadır. Sizlerle gurur duyuyorum.

Demokrasiyi zamanı gelince inilecek bir tren gören gibi gören bu iktidar bir daha seçilemeyeceğini anlayınca demokrasi treninden indi. En büyük engelin de CHP olduğunu farkındalar. Onun için partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı içindeler. Milletimiz bir an önce sandığa gitmek ve ülkeyi çağ dışı bir hanedanlık haline getirenlere haddini bildirmek için gün sayıyor. CHP gücünü ve haklılığını milletin tertemiz vicdanından alır. Mücadele etmeye devam edeceğiz.

İnsanca, hakca bir düzeni kurana kadar durmayacağız. Hep birlikte çalışıp başaracağız. Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız."

Mesajların ardından Gökan Zeybek günden maddelerini okudu. Güven oylaması yapıldı. Yönetim Kurulu asıl ve yedek listesi okundu.

Özgür Çelik konuşuyor

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kongre konuşması için kürsüye geldi.

Alkışlar arasında kürsüye gelen Özgür Çelik burada yaptığı konuşmada partililere seslenirken kongrenin yapıldığı salonun kapısında mahkeme talebini tebliğ için gelen heyet ve CHP'liler arasındaki yüksek tansiyonlu görüşme sürüyor.

Özgür Çelik'in konuşmasından öne çıkan cümleler şöyle:

"10 gün boyunca baba ocağını halkın partisini savunanlara ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. 102 yıldır CHP dimdik ayakta kalmayı başarabildi. Bugün de partimize darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız."

İzmir'de tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olduysa 31 Mart'ta oldu. O gün İstanbul muhalefet partisi kendi kendilerine 'Eyvah, şimdi CHP yerel yönetimleriyle toplumla bağ kuracaklar. Vatandaşı bir kuruş ekmeğe muhtaç bıraktık' dediler. Hem tasarruf genelgesi yayımladılar hem de kendileri genelgeye uymadı."

Çelik: Amaçları CHP'yi bölmek

Partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongresini anımsatan Çelik, Özgür Özel'in 1,5 yılda 3 kez genel başkan seçildiğini vurguladı.

Partisi içerisinde iç karışıklık varmış gibi bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Çelik, "Amaçları CHP'yi bölmek" dedi. Çelik, "CHP'de kesinlikle kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olanlar bir tarafta ise onurlu delegeler vardır. Bir tarafta rantçılar bir tarafta ise halkçılar vardır. Bir tarafta koltuk isteyenler bir tarafta da onlara direnenler vardır" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bütün hırslarının, hınçlarının sebebi koltuklarını korumak. Şunu unutmasınlar; bugün Türkiye'nin birinvi partisi CHP'dir ve CHP ilk genel seçimde iktidar partisidir. Basına, emek dünyasına gözdağı veriyorlar. Toplumu susturmak isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Geçinemeyenlerin sesi olmaya devam edeceğiz.

Bugün Eyüpsultan'da olacağız. Filistin bayraklarımızla 'Filistin'e özgürlük' diyeceğiz. Hepinizi davet ediyoruz. Erdoğan bir Amerikan ittifakına düşmüş, küçük ortağı da Çin ittifakına düşmüş. Hani o idam sehpasında son dileği 'tam bağımsız Türkiye' olan Deniz Gezmiş var ya! Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır.

İstedikleri kadar korku ve dehşet salmaya devam etsinler. Biz o korkuyu Saraçhane'de gençlerle, kadınlarla yendik. O duvar yıkıldı. 'Ben 12 metrekarelik hücremde sarayda yaşayanlardan daha özgürüm' diyen Ekrem İmamoğlu ile o korku duvarı yıkılmıştır!"

1994’te İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. CHP’nin adayı, SHP’nin adayı, ANAP’ın adayı, DSP’nin adayı, DYP’nin adayı, Cumhuriyetçiler, demokratlar beş parça yüzde 23 ile İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiler. O günün rüyasını görüyorlar şu anda. CHP’yi bölelim, 90’larda olduğu gibi aradan sıyrılalım."

Dış politikaya yönelik de mesajlar veren Çelik, "İktidar partisi ABD ittifakı peşine, ortağı da Çin ittifakı peşine düşmüş. Bizim ittifakımız nedir biliyor musunuz? 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' demişti Deniz Gezmiş. Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır. Mücadelemiz bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir" dedi.

Yaklaşık iki saat kürsüde kalan Çelik'i konuşması 13:45 civarında sona erdi.

YSK karar verdi: Kongre devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahkemenin kongreyi durdurma kararını görüşmek için bugün saat 13:30'da toplandı.

Toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, aldıkları kararı açıkladı.

Yener, "Kurulumuz saat 13.30'da yaptığı toplantı sonucunda daha önce kararlarda da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79. ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongre'nin devamına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

YSK'nın nihai kararı vermesinin ardından salon önündeki heyet, yerinden ayrıldı.

Gökan Zeybek, YSK'nın İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebinin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. Zeybek de kongrenin devam edeceğini belirtti.

Listelerin hazırlanıp Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na devredilmesi için ara verildi. İşlemlerin ardından oylama başlayacak.

Oy verme işlemi başladı

İlçe Seçim Kurulu hazırlıklarını tamamladı. Saat 14:15 itibarıyla CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresinde oy verme işlemi başladı

Oy verme işlemi devam ediyor, sandıklar 17:00'de kapanacak.

Güncellenecek

CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı

Sabah saatlerinde, kongre başlamadan önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Karar, 38. İstanbul İl Kongresi'ne açılan iptal davası gerekçesiyle alındı.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine karar vermişti.

"Seçimlerinin yapılması mahkeme kararına aykırı"

Mahkeme, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."