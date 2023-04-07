YSK'ya ek protokol: 4 parti seçime CHP listesinden girecek

Millet İttifakı'nın ortağı olan altı partinin temsilcileri, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden girebilmesini sağlayan ek protokolü YSK’ye teslim etti. YSK’ye gelen heyette partileri temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer aldı.

Daha sonra kamera karşısına geçen altı temsilciden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada “Bilgileriniz üzere daha önce Millet İttifakı olarak seçim ittifakı protokolümüzü Yüksek Seçim Kuruluna sunmuştuk. Millet İttifakı olarak yeni bir siyaset kültürü ile yeni bir yönetim anlayışı ile yarının Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13 cumhurbaşkanı adayı seçilecek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacak, meclis çoğunluğuna da Millet İttifakı sağlayacaktır. Bugün de seçim ittifakı protokolümüze ek bir protokolü YSK’ya sunduk. Bu protokol uyarınca Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logoları ile ve listeleri ile seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir” ifadelerini kullandı.