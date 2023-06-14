YSP'den Bakan Şimşek'e TÜİK sorusu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Oluç, gündemi meşgul eden konularla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Asgari ücret meselesi sanki hükümet ve işçi temsilcileri arasındaki pazarlıkmış gibi ele alınıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki bu, Erdoğan’ın ya da iktidarın işçilere ve emekçilere gönlünden kopan bir lütufmuş gibi sunuluyor. Bu böyle bir konu değil. Asıl mesele şudur, bu ülkede asgari ücret meselesi niye bu kadar önemlidir sorusunun cevabının verilmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkede yaşayan nüfusun yarısından çoğu asgari ücretle çalışıyor. Türkiye’de emekçiler asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Buna kafa yormak gerekirken, bu yapılmıyor.

Türk-İş’in son verilerine göre Mayıs 2023 için Türkiye’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 753 lira oldu, 4 kişilik aile için. Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira. Neresinden tutacaksınız ve asgari ücreti tartışacaksınız. Asgari ücret zaten açlık sınırının çok altında yer alıyor bugün. Burada biz rakam telaffuz etmek yerine sendikaların açlık ve yoksulluk verilerinin, onların taleplerinin baz alınması gerektiğini vurguluyoruz.

TÜİK bir seçim dönemini geride bırakmamıza rağmen geçmiş dönemlerde oynadığı rolü oynadı. Aslında asgari ücretin belirlenmesinde ve elbette ki işçi, emekçi ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde bazı alınacak enflasyon rakamını maalesef yine düşük gösterdi, çeşitli hile ve hurdaya başvurarak bunu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı’na bunu sormak istiyoruz. TÜİK, geçtiğimiz dönemde yaptığı bu irrasyonel çalışmayı, işçi, emekçi ve emeklilere yönelik büyük hak kayıplarına yol açan ve insanların sofralarından ekmeğin, aşın çalınmasına yol açan hesaplama yönteminden vazgeçip, rasyonele dönüş yapacak mı acaba? Hazine ve Maliye Bakanı’nın bu konuda da bir şey söylemesi gerekiyor.

"Yüzde 20’ye yakın artış oldu dolarda"

Akıl dışı olan bir ekonomi modeli ile Türkiye toplumuna çok büyük bir bedel ödetti, bu iktidar. Ödetmeye devam edecek mi, onu da göreceğiz. Dolar ben gelirken baktım, yaklaşık 24 liraya ulaşmıştı. 23 lira 68 kuruş düzeyindeydi. Nasıl bu hale geldi, hatırlatmama gerek yok. Bu yükseliş de devam ediyor. 29 Mayıs ile 13 Haziran arasında yüzde 20’ye yakın artış oldu dolarda.”

Hazine yardımı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oluç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin Hazine yardımına tedbir konulmasıyla ilgili başvurusu konusunda, “Anayasa Mahkemesi kararını verecektir. Biz o zaman da söylemiştik, hem iddialar mesnetsizdir diye, gerçekten de mesnetsizdi. İkincisi de Anayasa Mahkemesi’nin kanununda Hazine yardımı ile ilgili bir karar alma maddesi yok” dedi. Oluç, Anayasa Mahkemesi’nin sadece partilere kapatma ya da Hazine yardımının tamamının, belli bir oranını kesilmesi cezası verebileceğini kaydederek, “Hazine yardımına tedbir koymak, Hazine yardımını verdirmemek gibi maddeler Anayasa Mahkemesi’nin kanununda yok. Zaten Anayasa Mahkemesi de tedbiri kaldırırken, hukuken de bunun uygun olmadığını ifade ederek kaldırdı o tedbiri. Anayasa Mahkemesi’nin kanununda olmayan karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının zorlamasının siyasi nedenlerle yapıldığını biliyoruz.” diye konuştu. (ANKA)