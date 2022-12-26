Yücel, istifa ederek milletvekilliğine aday adaylığını açıkladı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekilleri ve partililer katıldı.

Yücel, şunları söyledi:

"Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar büyük bir özveriyle ilmek ilmek ördüğü; ülkemizde yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı 'Hak, hukuk, adalet' diyerek ve herkes için adalet çağrısıyla gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’yle başlayan, 2018 milletvekili seçimleri öncesinde İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği tartışılırken 15 milletvekilimizin demokrasi adına İYİ Parti’ye geçmesiyle bu tartışmalara son verilmesi, ardından Millet İttifakı'nın kurulması ve 31 Mart yerel seçimlerinde doğru stratejiyle, doğru adayların belirlenmesiyle ve ittifakın da desteğiyle Türkiye genelinde büyük bir başarı elde edilmesi ve Millet İttifakı'na mensup partilere DEVA ve Gelecek Partisi'nin de katılmasıyla farklı geleneklerden gelen 6 siyasi partinin, yani Altılı Masa’nın, başta 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olmak üzere ülkemizin geleceği için bir çok noktada mutabakat sağlamasıyla devam eden süreç bugün, ülkemizi 20 yıldır baskıyla, takiyeyle, liyakatsiz kadrolarla yöneten; iktidarını sürdürmek için toplumu, kamplaştıran, kutuplaştıran ve düşmanlaştıran, işlerine geldiğinde terör örgütleriyle yol yürüyen, terör örgütü elebaşlarıyla görüşmekten çekinmeyen, fakat kendilerine muhalefet yapan, eleştiren herkesi terörist ilan eden, akıldan ve bilimden uzak liyakatsiz kadrolarla toplumu derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakan AKP iktidarını son bulması noktasına getirmiştir.

Bugün AKP iktidarının son bulmasını samimiyetle ve inanarak konuşabiliyorsak bunun mimarı, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İşte bu mücadelenin bir parçası olarak 5 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm il başkanlığı görevimi, partimizin yayınladığı genelge doğrultusunda, milletvekili aday adayı olmak için noktalamaya karar verdim."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları söyledi:

"Bundan sonrası için iyi yolculuklar diliyorum. Bahsettiği dava hepimizin davası. Biz, o davanın neferleriyiz. Özgürlük, ekmek, adalet, Cumhuriyet devrimleri, demokrasi davası. Biz, o davanın bekçileriyiz, nöbetçileriyiz. Nöbet yerleri değişebiliyor. Yoldaşlık hukuku, yoldaşlık değişmiyor. Yoldaşlığımız bitmeyecek. Nöbet yerleri değişse de aydınlık Türkiye davası devam ettikçe yoldaşlığımız devam edecek. Başarılar diliyorum. Yolumuz hiç ayrılmayacak. Yolu açık olsun. Yolumuz uzun. Başaracağımıza, her bir vatandaşımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum." (ANKA)