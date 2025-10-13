Yücel'den Bakan Şimşek'e: Neyi başarı olarak görüyor açıklamalı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep ettiğini anımsattı.

Yücel, konuya dair Sayıştay ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ABB tarafından detaylı şekilde inceleme yapıldığını belirtti.

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, enflasyonun yükseldiğini ve vatandaşın yoksullaştığını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Bu sistem üreticiden tüketiciye tek bir kişiyi bile memnun etmiyorsa, millet 'acımızdan ölüyoruz' diye isyan ediyorsa, ortada bir başarı mı vardır yoksa büyük bir başarısızlık mı?" diye soran Yücel, "Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede istikrar, istikrarın olmadığı yerde de ekonominin iyi olmasını beklemek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Yücel, vatandaşın borcunun sürekli katlandığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşların, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyonu geçmiştir. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları ocak ayından bu yana yüzde 88 oranında artmış ve 210 milyar liraya ulaşmıştır. 2025'in ilk 10 ayında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 8 milyona yaklaşmıştır. Böyle bir ortamda Mehmet Şimşek'in neyi başarı olarak gördüğünü açıklaması gerekiyor."

"Rojin'in ailesinin acısını yüreğimizde hissediyoruz"

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne değinen Yücel, "Delilleri karartılan tüm kadınlar için Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Rojin'in ailesinin acısını en derinden yüreğimizde hissediyoruz. Rojin'e üniversitede okuma heyecanını yaşatmayanlar, gençliğinin baharında Rojin'i hayattan koparanlar, kızından ayırıp babasının kolunu kanadını kıranlar hukuk önünde hesap vermeliler. Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması, ihmali olanların ve suçluların hak ettiği cezayı almaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.