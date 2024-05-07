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Yük gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda yük gemisinin karaya oturması nedeniyle gemi trafiği askıya alınırken, gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Yük gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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