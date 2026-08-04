Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: Alper Gezeravcı terfi etti

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Kararlar, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu

YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya gitti

Türkiye, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği tarihi uzay göreviyle insanlı uzay misyonunu yakından tanıdı.

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de doğdu. Gezeravcı, babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu, daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı.

Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.

Alper Gezeravcı'nın uzay görevi

Alper Gezeravcı, Axiom Space firmasının AX-3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 14 gün geçirdi.

Gezeravcı, burada 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi ve ilk Türk astronot olarak Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı.

Gezeravcı, görevini tamamlamasının ardından 9 Şubat 2024'te Dragon kapsülüyle Dünya'ya döndü. Kapsül ABD'nin Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu olarak tarihe geçen görev, Milli Uzay Programı'nın önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.