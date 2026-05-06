Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Kurul üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Serdar Mutta YSK Başkanı olarak seçilirken, başkanvekilliğine ise İsmail Kalender getirildi.

Öte yandan, görev süresi sona eren üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından yeni isimler belirlenmişti. Yeni üyelerin yemin ederek göreve başlamasının ardından Kurul, başkan ve başkanvekili seçimi için toplandı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olan Serdar Mutta, 2023 yılında Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilmişti. Mutta, Kurul üyeleri arasında yapılan seçimle YSK Başkanlığı görevine geldi. Serdar Mutta’nın başkan seçilmesiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nda Ahmet Yener dönemi sona ermiş oldu.

Serdar Mutta kimdir?

1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yapmıştır.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan MUTTA; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen MUTTA, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

07.03.2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “ Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamlamıştır. İngilizce bilmekte ve İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlanmış bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.