Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar: OSB-MYO mezunlarında istihdam oranı yüzde 92’ye yükseldi

Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı büyük dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan istihdam ve uygulama odaklı eğitim sanayiciler, öğrenciler ve sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Staj sürelerinin 20 günden en az bir döneme çıkarılması, sanayi bölgelerinin içinde kurulan meslek yüksekokulları (MYO) ve sanayi ile birlikte düzenlenecek müfredat dönüşümün en önemli unsurları olarak dikkat çekiyor. Yeni staj uygulamasında ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 gibi modeller hayata geçirilecek.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sanayi odalarıyla yaptığı iş birlikleriyle üniversitelerle sanayi dünyası arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kuruyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sanayi bölgelerinde açılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının yüzde 92’ye yükseldiğini açıkladı.

İstihdamla doğrudan bağlantılı ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Özvar, işyeri temelli eğitim modelinin bütün üniversitelerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bir sömestr staj geliyor

20 günden ibaret stajların en az bir, bazı programlarda ise iki sömestra kadar çıkmasını planladıklarını kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

“Staj konusunda birinci önceliğimiz staj sürelerini uzaması. Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekiyor. Biz bunun en az bir sömestr olmasını istiyoruz. Üniversitelere de izin veriyoruz: Siz bunu iki sömestr de yapabilirsiniz.”

“Sanayicilerimizle birlikte yapacağız”

Özvar, “Sanayicilerimizin desteği olmadan biz bu dönüşümü sağlayamayız. Firmalar, stajyer öğrenciler için mutlaka bir çalışanını görevlendirmeli.” dedi. Özvar ayrıca sektör uzmanlarının üniversitelerde eğitmen olarak görev almasının müfredata katkı sağlayacağını kaydetti.

Stajın uzayacak olması öğrencileri heyecanlandırdı

Meslek yüksekokullarında staj sürelerinin bir döneme çıkarılacak olması öğrencileri heyecanlandırdı. Öğrenciler, uygulamanın mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artıracağını ve bundan mutluluk duyduklarını vurguladılar.

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı programı öğrencisi Elif Naz Ersoy, “İşveren hamuru çiğken alacak, istediği gibi yoğuracak sonra da ihtiyaç olan sektörde elemanını alabilecek. Uzun süreli stajın çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hangi sektörde ilerlemek istiyorsak ordan bir firmayı seçip eğitimimizi alıp kendimizi geliştirdikten sonra orada kalmak için çabalamak en iyisi" dedi.

Aynı MYO’da mekatronik bölümü öğrencisi Mahmut Samet Karaoğlan, “20 gün staj yapanla 4-4,5 ay yapan arasında çok ciddi fark olacağını düşünüyorum. Çünkü 20 gün geldin, tanıştın, ortama ayak uydurdun iletişim kurdun diyene kadar zaman geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım programı öğrencisi Ahmet İlker Türkmenoğlu ise staj süresinin bir döneme çıkarılmasının hem öğrenciler açısından hem de ülke ekonomisi bakımından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Yönetimi programı öğrencisi Nisanur Güngör, “İşveren 20 günlük stajdaki öğrenciyi daha az tecrübe sahibi olduğu için tercih etmez. Ancak staj 1 döneme uzatıldığında öğrencilerin daha çok tecrübe sahibi olması işveren için tercih edilmelerini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Sanayiciler, öğrenciler, aileler, herkes memnun

Sanayi ile eğitimi bütünleştiren yeni MYO yapısı hem sektörde faaliyet gösteren işverenler hem sanayinin kalbinde eğitim alarak iş hayatına hazırlanan öğrenciler hem de istihdam kaygısı yaşamadan çocuklarını okutan aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: Ara eleman değil aranan eleman

Yükseköğretim Kurulu ile TOBB arasında nisan ayında “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandığını hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeni MYO modelinin eğitim sisteminde devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu “Hepimiz bir bütünüz. Fabrikada makinaları çalıştıran, bakımını yapan, inşaatta proje detayını uygulayan, laboratuvarda testleri yürüten, hep bu kardeşlerimizdir. Onlar olmadan çarklar dönmez. İşte biz diyoruz ki, ara eleman değil aranan eleman” ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayiye nitelikli teknik eleman yetiştirilecek olmasının heyecanını yaşıyoruz

Yükseköğretim Kurulu ile MYO iş birliği protokolü imzalayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayiye nitelikli teknik eleman yetiştirilecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. MYO’ların eğitim ve istihdam yetkinliklerinin gelişeceğine, itibarlarının artacağına, meslek lisesiyle meslek odaklı yükseköğretim arasındaki ilişkinin güçleneceğine, toplumun yükseköğrenim beklentisinin fonksiyonel ve verimli şekilde karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

Isparta Süleyman Demirel OSB Başkanı Karabulut: İşverenin tercihi MYO’da yetişmiş ara eleman oluyor

Isparta Süleyman Demirel OSB Başkanı Mustafa Karabulut, "Burada öğrenciler de mutlu, çalışanlar da mutlu, işverenler de mutlu. Buradan mezun olan öğrenciler iş hayatına avantajlı başlıyor. Öğrenciler fabrikalarda eğitim aldıkları sürecin ardından çoğunlukla staj yaptıkları yerlerde iş hayatlarına devam ediyor. Okulun istihdam oranının yüksek olması da sanayi ile iç içe olmasından kaynaklı. Gençlerimizin sanayimizde daha başarılı yerler gelmesi için böyle yerlere ihtiyacımız vardı. Okulla sanayi bütünleşmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

İK Uzmanı Erşahin: İşe alımlarda MYO mezunlarına öncelik veriyoruz

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın kıdemli insan kaynakları uzmanı Aysel Çetin Erşahin işe alımlarda MYO mezunlarını tercih edip öncelik verdiklerini, “Çünkü staj programlarında onları yetiştiriyoruz ve iş hayatına hazır şekilde mezun oluyorlar. Bazen tesisimizden ilgili mühendisler, müdürler çocukların derslerine girerek onlara destek oluyor, tecrübelerini aktarıyor, bilgi veriyor” sözleriyle açıkladı.

Gaziantep Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Bozkurt: Mezunların istihdam oranı yüzde yüze ulaştı

Gaziantep Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da “Gaziantep genelinde OSB’lerde 600’e yakın firmayla iletişim halindeyiz. Mezunların istihdam oranı bazı programlarda yüzde 100" şeklinde konuştu.

Adana OSB Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Aksaker: Sanayiden geri dönüşler sayesinde eğitim programımızı sürekli güncelliyoruz

Adana OSB Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Nazım Aksaker ise öğrencilerin üç dönem okulda uygulamalı eğitim gördükten sonra son dönemi tamamen işletmede geçirdiklerini ve sanayiden gelen geri dönüşler sayesinde eğitim öğretim programını sürekli güncellediklerini vurguladı.

ISUBÜ OSB MYO Müdürü Doğrukol: Sanayinin tam kalbinde nitelikli meslek elemanı yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz

ISUBÜ OSB MYO Müdürü Semih Doğrukol, “Öğrencilerimizi sanayicimizin ihtiyaçlarına uygun müfredatlarla yetiştirerek hazır, nitelikli, yetişmiş ara eleman olarak göndermeyi kendimize bir amaç edindik. Müfredatlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Yüksek istihdam sonucuna ulaşmamızda başka bir etkili faktör ise Yükseköğretim Kurulu. Özellikle makine teçhizat, sarfiyat ve sanayi sektör sektörle birlikte yaptığımız projelere vermiş olduğu destektir” şeklinde konuştu.

Sanayici memnun: Öğrenciler firmamıza değer katıyor

Madencilik alanında faaliyet gösteren iş insanı Naci Kepezkaya MYO’da eğitim gören gençlerin sayısının artırılmasını talep ederek, “Bizim mi öğretmemiz gerekiyor, öğreteceğiz. Bana faydası olacak, ülke ekonomisine faydası olacak. Başka komşumuza, başka organizelere faydası olacak. İstediğimiz bu sadece. Şimdi keşke bana burada 20 tane genç gönderseler. Ben bunlardan faydalanmak gayesinde değilim, yetiştirmek için istiyorum. Amacımız bu” şeklinde konuştu.

Öğrenciler mutlu: Stajda iş teklifi aldım, okul bitince direkt işe başladım

Sanayiciler gibi öğrenciler de MYO’larda uygulamalı eğitim almaktan dolayı mutlu. İş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanan öğrenciler, mezun olur olmaz istihdam edilmenin sevincini yaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO mezunu Ege Erzenoğlu, OSB’de bir firmada imalattan montaja, mühendislikten Ar-Ge’ye birçok bölümde staj eğitimi aldıklarını söyledi. Erzenoğlu, “Okul devam ederken firma iş teklifinde bulundu. Bizim tercihimize göre istediğimiz bölümlerde çalışmamızı sağladılar.” dedi.

Karabük MYO Makine Programı öğrencisi Saliha Göl, “CNC Torna görüyorum şu anda, mesleğimi daha iyi icra edebilmek için eğitim almaktayım. Stajda, burada aldığım eğitimlerin faydasını çok fazla gördüm” ifadelerini kullanırken aynı MYO’da otomotiv bölümünde öğrenim gören Kübra Çelebi, “Biz bu bölümdeyken çok fazla iş teklifi alıyoruz, çok fazla uygulamalı dersimiz var, bu yüzden çok iyi iş imkanı sağlıyor bize bu bölüm. Zaten yeni staj görmeme rağmen, ben araba kullanıyorum, herhangi bir problem yaşadığımda kendim yapabiliyorum arabamın her işini” şeklinde görüş belirtti.

Aynı bölümde okuyan Yunus Emre Aykurt ise “Okulumuzda, atölyemizde çoğu şeyi burada öğreniyoruz, okulumuz ayrıca bizi otomotivle ilgili fuarlara, okul gezilerine götürüyor, orada bir sürü iş teklifi alıyoruz, staj imkanı buluyoruz.” görüşünü aktardı.

Elektrik bölümü öğrencisi Ersin Özen de “Zonguldak Ereğli Demir-Çelik Fabrikasına başvuru yaptım ve işe başladım. Şu an hem okuyorum hem çalışıyorum. Gelecekte meslekle ilgili bir kaygım yok” dedi.

“Yükseköğretim Kurulunun sağladığı bursla proje geliştirdik”

Çukurova Üniversitesi Organize Teknik Bilimler MYO öğrencisi Tuğberk Yiğit Kaya, “Yükseköğretim Kurulu eğitim desteği kapsamında verilen iş makinesi eğitimi desteğinden faydalanarak ekskavatör sürücü belgesine sahip oldum. Kariyerime bir adım önde başlıyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenci Duran Mehmet Özkan ise “TEMSA'da otobüs fabrikasında staj yaptım. Onlar da benim yetkinliğimi, performansımı beğendi. Gelip okul bitiminde çalışmam için ısrarcı oldular” şeklinde konuştu.

“Bunların temeli sağlam diyorlar”

Hacettepe OSB MYO öğrencisi Cem Güzel de “Şu anda TUSAŞ'ta çalışmaya hak kazandım. En büyük hayallerimden birisiydi orada çalışmak, orayı görmek.” derken, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO mezunu Sema Boynu da “Gittiğim yerlerde MYO mezunu olduğumu söyleyince ‘Bunların zaten temeli sağlam’ diyorlar. İş imkânı konusunda iyi bir okul, önümüz açık yani” şeklinde konuştu.

Veliler mutlu: Sevdikleri işi yapıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz

MYO öğrenci velisi ve İbrahim Yeşil, kendisinin de OSB’de çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

“Üniversite sınavları geldiğinde, oğlum ileride yapabileceğim bir iş olsun dedim. Üniversiteyi okumak sorun değil dedim. Mesleğimizle ilgili çalışabileceğin bir bölüm seç dedim. OSB’de mekatronik teknikerliği vardı. Ona gideceğim dedi. Bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Oğluma da özellikle tavsiyem işini sevmesi, buraya gelen bütün stajyer arkadaşlara da öğrencilere de yapacakları işi sevmelerini öneriyorum. O da mutlu. Sevdikten sonra bu iş olur gider.”