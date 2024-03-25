Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. geç başvuruları başladı! 2024 YKS sınavı ne zaman?

YKS geç başvuruları ne zaman?

YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapıldı. Ancak başvuruyu kaçıran adaylar için ikinci geç başvuru şansı tanındı. YKS 2. geç başvuruları bugün (25 Mart) başladı. YKS 2. geç başvuruları 28 Mart perşembe günü bitiyor.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT ve YDT sınavına girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.