Yüksekova Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, bir suç örgütüne ait 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli arasında, havalimanında yer hizmetlerinde görevli personelin de bulunduğu belirtildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden farklı illere uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir şebekenin deşifre edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 15 kişi yakalandı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip

Valiliğin açıklamasına göre, havalimanı aracılığıyla uyuşturucu taşındığı yönünde elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda organize biçimde faaliyet gösteren bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.

Yapılan tespitlerde, şebekenin uyuşturucu maddeleri kuryeler aracılığıyla sevk ettiği ve bu süreçte havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı çalışanlardan destek aldığı belirlendi.

15 kişi gözaltına alındı

Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında söz konusu personelin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Havalimanında ve şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroinin bulunduğu açıklandı. Hakkari Valiliği, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgularken, gözaltına alınan 15 kişi hakkındaki adli işlemlerin ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.