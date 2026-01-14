Yüksekova'da çığ yerleşim yerine indi: Facianın eşiğinden dönüldü (Video)
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde dağdan düşen çığ, yerleşim alanına kadar ulaştı. Evlerin çok yakınından geçen çığ, şans eseri herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.
Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bölgede yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu ilçede, Yeşiltaş köyü büyük bir tehlike atlattı.
Gece saatlerinde köyün üst kısmındaki dağlık alandan kopan çığ, hızla yerleşim birimine doğru ilerledi. Köy sakinleri arasında büyük paniğe neden olan çığ, evlerin bitişiğinden geçerek durdu.
Gece karanlığında yaşanan olayın boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
Kar yığınının evlerin kapı eşiklerine kadar ulaştığını gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, köyde ulaşımda kısa süreli aksamalar meydana geldi.
Yetkililer, bölgedeki yoğun kar örtüsü ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları yeni çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.