Yüksekova’da uçak seferlerine kar ve sis engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede görüş mesafesinin düşmesi, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 9 Şubat 2026 tarihinde karşılıklı olarak icra edilmesi planlanan Yüksekova-İstanbul seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Yoğun sis ve kar alarmı

Yetkililer, yoğun sisin bölgede etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların güncel uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri de sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı çalışma başlattı. Ekiplerin, ilçe merkezinde ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini 7/24 esasına göre sürdürdüğü öğrenildi. Trafik ekipleri ise sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.