Yunan askeri şikayet etmişti! GKRY'de taburda Türklere küfür eğitimine KKTC'li siyasetçilerden tepki

ELDYK'de 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli Nestor Bessios adlı Yunan askerinin basına gönderdiği mektupta, eğitimler sırasında Türklere yönelik ırkçı ve küfür içeren sloganlar atmaya zorlandığı yönündeki itirafları üzerine, KKTC milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Zorlu Töre açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Yunan asker Nestor Bessios'un açıklamalarını medyadan takip ettiğini belirterek, Rum-Yunan ikilisinin Türk düşmanlığı üzerinden beslenen çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu belirtti.

Öztürk, Kıbrıslı Türklere yönelik Rum-Yunan ikilisinin geçmişte yaptıklarının hafızalarından silinmeyeceğini dile getirerek, "Geçmişte Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik yok etme politikası uygulayan Rum-Yunan ikilisinin, gelecekte de Türklere yönelik kin ve nefretlerinden vazgeçmeyeceğinin en büyük delili, Kıbrıs'taki Yunanistan'a ait askeri kışlada yapılanlardır." ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre de Rum yönetiminin, Yunanistan ve İsrail ile kurduğu askeri işbirliklerinin yarattığı özgüvenle ırkçı söylemleri bir devlet politikası haline getirdiğine dikkati çekerek, "Kıbrıs'ın güneyinden Rum papazların Türk bayraklarına atış yaptığına dair bilgiler alıyoruz. Türk karşıtlığı pompalanıyor ve ırkçı bir zihniyet besleniyor. Bu durum karşısında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Töre, Yunan ordusunda Türklere yönelik nefret ve ırkçı söylemlerin hafife alınamayacağını da vurgulayarak "Yaşananlar münferit bir olay değil. Bugün olup bitmiş bir şey değil. Devamlılık gösteren bir ırkçılık ve Türk düşmanlığı söz konusudur." dedi.

Yunan asker gazetelere mektup göndermişti

Nestor Bessios, Yunan gazetelerine gönderdiği mektuplarda, ELDYK'te 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yaptığı dönemde, eğitimlerde Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganların zorunlu tutulduğunu, komuta kademesinin bu durumu bildiğini, ancak şikayetlere rağmen hiçbir disiplin süreci başlatmadığını belirtmişti.

Bessios mektuplarında söz konusu ırkçı yaklaşımların sadece halklar arasındaki nefreti körüklemekle kalmayıp, ordunun profesyonel disiplinine de zarar verdiğini savunmuştu.

Yunanlı asker Bessios'un itiraflarına karşın Yunanistan ve GKRY'li yetkililer sessiz kalmayı tercih etmişlerdi.