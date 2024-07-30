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Yunan basını: Ali Yerlikaya, Atina ziyaretini gerekçesiz iptal etti

Yunanistan basını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün gerçekleştireceği ve üç bakanla temaslarda bulunacağı Atina ziyaretinin Türkiye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini iddia etti.

Haber Merkezi
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Yunan basını: Ali Yerlikaya, Atina ziyaretini gerekçesiz iptal etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapması planlanan ziyaretinin Türkiye tarafından iptal edildiği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinden Yiannis Souliotis'in haberine göre, Yerlikaya'nın bugün Atina'ya bir günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu. Yerlikaya, burada Yunanistan Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis, Deniz İşleri Bakanı Christos Stylianides ve Göç Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile öğle yemeğinde bir araya gelecekti. Görüşmenin ana gündem maddesi ise göç ve güvenlik meseleleri olacaktı.

Atina-Ankara hattında artan gerilim

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Habere göre, Türkiye, 29 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerinde, ziyaretin iptal edildiğini Yunanistan'a bildirdi. İptalin gerekçesi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Gazetenin atıfta bulunduğu kaynaklar, Yunanistan tarafının, söz konusu gelişmeyi son günlerde Atina-Ankara hattında artan gerilim ile ilişkilendirdi.

Öte yandan, yaz aylarında Türkiye ve Yunanistan Sahil Güvenlik kurumları arasında yapılması beklenen görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de netlik kazanmadı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta Yunanistan basınına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin 'Yunan karasularını ihlal ederek savaş gemilerini bölgeye konuşlandırdığı' aktarılmıştı. Kathimerini, Efimerida ton Sintakton, News247, Newsit ve ERT gibi gazete ve haber siteleri, Ege'de yaşananları 'mini kriz' olarak nitelendirmiş ve Türkiye'nin tutumunu 'provokasyon' olarak değerlendirmişti. Yunanistan basınına göre Ege'deki yeni gerilimin fitilini ateşleyen, 'Ievoli Relume' adlı İtalya bandıralı geminin Kıbrıs ve Girit arasında yürüttüğü çalışmalar olmuştu. Gemi, iki ada arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı için denizaltı kablo döşeme çalışmaları öncesinde gerekli araştırmaları gerçekleştiriyordu. Haberlere göre, Türkiye, geminin faaliyet gösterdiği bölgenin kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu bildirerek, 5 savaş gemisini bölgeye gönderdi. İki fırkateyn, bir korvet ve iki hücumbotundan oluşan Türk donanmasının bölgedeki varlığı, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

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