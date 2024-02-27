Yunan profesör 'büyük bir deprem beklediğimiz kesin' dedi: İstanbul için 7.5'lik deprem uyarısı

Deprem bilimcilerin olası İstanbul depremine yönelik uyarıları sürüyor. Uzmanlar, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem olabileceğine dikkat çekiyor. Son olarak Yunanistan'ın önde gelen bilim insanlarından Efthymios Lekkas, beklenen İstanbul depremi ile ilgili konuştu.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, İstanbul'da 7.5 büyüklüğüne kadar bir depremin beklendiği uyarısında bulundu. Lekkas Kuzey Anadolu fayına dikkat çekerek, "Hazar'dan başlayıp Ege'de son bulan 1,300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu fayının kırılmamış ve büyük bir depreme neden olmamış tek bir parçası var, o da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer alan faydır" dedi.

"Dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin tahminleriyle örtüşüyor"

Lekkas sözlerine "Tahminler sadece Türk sismologlara ait değil, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin tahminleriyle de örtüşüyor. Dolayısıyla İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz şu anda kesinleşmiş durumda" ifadelerini de ekledi.

İstanbul için alarm veren Lekkas, "Nüfus birikimi ve yoğunluk nedeniyle maruz kalınan riskin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki evlerin üçte biri sismik düzenlemelerden önceki eski yapılar. Üçte biri ise sismik yönetmeliklere sahip modern yapılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çekti

Yunan bilim insanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor ve kendi adayının İstanbul'da olası bir deprem felaketiyle daha iyi başa çıkabileceğini söylüyor. Yani İstanbul'da, 20 milyonluk bir şehir olduğu için, nüfusun çok büyük bir risk altında olduğunu anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.