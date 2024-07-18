Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı: Başkan şehirden kovdu

Haftalar öncesinden duyurulan ve büyük heyecanla beklenen konserde Vandi son anda sahneye çıkmama kararı aldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de vereceği konser için heyecanlı olduğunu ve TEV'e destek olmayı amaçladığını belirtmişti. Ancak sahnede Türk bayrağı ve Atatürk posteri bulunduğu için sahneye çıkmayı reddetti ve herhangi bir açıklama yapmadan konser alanını terk etti.

Seyirciler tepki gösterdi, İzmir Marşı'nı okudu

Vandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den sert tepki: 'İvedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin'

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahnede yaptığı konuşmada, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullandı.

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."

Ne BAYRAĞIMIZI, ne de ATATÜRK’ümüzün bayrağını indirmeye hiç kimse cesaret edemez! Herkes haddini bilecek! pic.twitter.com/3p5ugHkUXd — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 17, 2024

TEV'den açıklama

Türk Eğitim Vakfı da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. TEV, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme’de sanatçı Despina Vandi’nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde, dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz. Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk Bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilemez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."