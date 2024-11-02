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Yunanistan, 15 çocuğun bulunduğu salı Türk karasularına geri itti

Yunanistan, 15 çocuğun içinde bulunduğu can sallarını Türk karasularına geri itti. Sahil Güvenlik ekipleri 15’i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Merkezi
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Yunanistan, 15 çocuğun bulunduğu salı Türk karasularına geri itti
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15’i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk karasularına geri itilen sal içindekiler kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde büyük bölümü çocukların bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.

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