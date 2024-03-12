Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ziyaret edeceği tarihi açıkladı

Skai TV'ye mülakat veren Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık 2023'te Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarete atıfla, "Şu anki programa göre, mayıs ayında bir tarihte Erdoğan'ın ziyaretine karşılık vermek üzere Ankara'da olacağım." dedi.

Medeni şekilde aynı fikirde olmadığımızı kabul edebiliriz

Miçotakis, "Türkiye yönetiminde gerginliklerin aşılması yönünde samimi bir arzu var. Türk liderliğinin de farklılıklarımız arasında köprü kurabilmemiz ve en azından gerginliklerden kaçınabilmemiz için samimi bir istek içinde olduğunu düşünüyorum. Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırması gibi büyük bir dikenden bahsediyoruz, ancak bunu çözemesek bile medeni bir şekilde aynı fikirde olmadığımızı kabul edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunan Başbakan, "Bu, caydırıcı kabiliyetlerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor" diye Ankara'ya karşı 'tedbiri elden bırakmadıklarını' ima etti.

Erdoğan ilk adımı atmıştı

Her ikisi de NATO üyesi olan Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlıklarının nerede başlayıp nerede bittiği, enerji kaynakları, Ege Denizi üzerindeki uçuşlar ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs Adası'na yönelik politika gibi konularda uzun süredir anlaşmazlık içinde.

Ancak son yıllarda, özellikle de Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından iki ülke, buzları eritmek ve ilişkilerini geliştirmek için yüksek profilli adımlar attı.

Erdoğan'ın üç ay önce Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülke ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma, gerilimi azaltmak için askeri güven artırıcı önlemler alma ve başta Ege Denizi olmak üzere iki ülkeyi birbirinden ayıran konular üzerinde çalışma konusunda anlaşma sağladı.