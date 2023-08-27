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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağı ifade edildi.