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Yunanistan sınırında kaçmaya çalışan PKK zanlısı yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Yunanistan sınırında kaçmaya çalışan PKK zanlısı yakalandı
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Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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