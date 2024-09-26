Yunanistan sınırında kaçmaya çalışan PKK zanlısı yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
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Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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