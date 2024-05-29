Yunanistan, Türkiye'nin itiraz ettiği deniz parkı planında ısrarcı: Türkiye'yi ilgilendirmez

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Ege Denizi'nde bir deniz parkı oluşturma planına devam edeceklerini ifade etti.

Action24 televizyon kanalına bir mülakat veren Miçotakis, "Bunlar bizim karasularımız içindeki deniz parkları. Bu konuda çok fazla anlamsız tartışma oldu. Bu konu Türkiye'yi ilgilendirmez. Eğer Türkiye kendi karasuları içerisinde kendi parklarını oluşturmak istiyorsa, bu beni ilgilendirmez" dedi.

Nisan ayında Yunanistan, biyoçeşitliliği ve deniz ekosistemlerini koruma gerekçesiyle 780 milyon euroluk bir programın parçası olarak biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki büyük deniz parkı oluşturmayı planladığını açıklamıştı. Ankara ise Atina'yı jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çevre sorunlarını istismar etmekle suçlamıştı.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aynı röportajda Ankara ile Atina arasında Ege'deki kıta sahanlığı anlaşmazlığına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, "Yunanistan için Ege'de 'gri bölgeler' yoktur. Ege'deki egemenlik meseleleri - bunu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da söyledim - Lozan Antlaşması ile tanımlanmıştır" diyen Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'da yapılan ikili görüşmeye atıfta bulundu. Miçotakis "İlişkimiz zor ama samimi bir iletişim kodu bulduk" dedi.

Miçotakis ülkesinin savunmasını güçlendirme planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın 'yeni zorluklara hazırlıklı olması' gerektiği için silahlanma programını yeniden değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Fransa'dan dört adet Rafale savaş uçağı daha tedarik etme olasılığına dair soruya verdiği yanıtta "Şu anda 24 adet Rafale uçağımız var. Bu sayıyı 30'a çıkarmak istiyoruz. Bütçenin bunu destekleyip desteklemeyeceğini göreceğiz" dedi. Miçotakis savaş gemisi alımının da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz parkı projesi

Yunanistan, nisan ayında başkent Atina'da düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkeden temsilcilerin katıldığı Okyanuslarımız Konferansı'nda iki yeni deniz parkı oluşturma planını duyurmuştu. Parkların biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemlerini korumak için oluşturulacağını söyleyen Mitsotakis 780 milyon euro değerindeki program çerçevesinde deniz dibinde trol avcılığının yasaklanacağını, plastik ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele edileceğini ifade etmişti. Yunanistan'ın planına göre 2026 yılından itibaren deniz koruma alanlarını gözetlemek için insansız hava araçları, uydular ve yapay zekanın kullanıldığı bir 'bilimsel izleme ve gözetleme sistemi' devreye girecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Atina'nın attığı adıma tepki göstermişti. "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir" denilen açıklamada "Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz" ifadelerine yer verilmişti.