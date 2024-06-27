Yunanistan uyruklu insan kaçakçısı Sabiha Gökçen'de suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şubesi Seyahat Belgeleri İnceleme, Risk Analiz Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte evrak düzenleyen şüphelilerin ve insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelip, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentine uçmayı planlayan Suriye uyruklu Taimaa Chahin'in, transit alanda Yunanistan'dan gelen ve Almanya'ya devam seferi olan Paraskevi Georgopoulou isimli kadınla buluşmasından şüphelendi.

Sahte pasaport ve bilet ele geçirildi

İki kadını izlemeye alıp, beraber gittikleri lavabo çıkışında yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında Chahin'in üzerinden Georgopoulou adına düzenlenmiş sahte pasaport ve Almanya'nın Stuttgart şehrine gidiş bileti ele geçirdi. Yapılan ilk sorguda şüpheli Chahin'in, Almanya'ya gitmek için Yunanistan uyruklu Georgopoulou ile anlaştığını, buluştukları tuvalette pasaport ve bileti ondan aldığını söylediği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Georgopoulou, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriye uyruklu Taimaa Chahin'in ise sınır dışı edileceği öğrenildi.