  3. Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23:48’de Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.03 km olarak keydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

