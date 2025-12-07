Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23:48’de Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremin derinliği ise 7.03 km olarak keydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2025-12-06
Saat:23:48:05 TSİ
Enlem:37.85667 N
Boylam:21.96667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/byIkL1gyU4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem