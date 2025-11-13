Yunanistan’da 'Altın Vize' yoğunluğu: 13 binin üzerinde başvuru sırada

Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı verilerine göre, Altın Vize programına olan ilgi giderek artıyor. Programda liderliği, 8.792 başvuru ve %29’luk oranla Çinli yatırımcılar sürdürürken, en hızlı artışın Türkiye’den geldiği gözlemleniyor. Türk yatırımcılara verilen vizeler, geçen yıl 1.067 iken bu yıl %153 artışla 2.698’e ulaştı.

Türk yatırımcıları, %84’lük artışla üçüncü sıraya yerleşen İsrailli yatırımcılar izliyor. Onları İngiltere, ABD ve Lübnan’dan gelen yatırımcılar takip ediyor.

Tutar 800 bin Euroya yükseltildi

Atina ve Selanik gibi büyük kentlerle büyük adalarda Altın Vize için gereken asgari yatırımın uzun yıllar 250 bin Euro düzeyinde bulunuyordu. Yapılan son düzenlemeyle ise bu tutar 800 bin Euroya yükseltilmişti.

Altın Vize nedir?

Altın Vize, yabancı yatırımcıların belirli bir tutarda yatırım yapmaları karşılığında bir ülkede oturma izni elde etmelerini sağlayan bir programdır. Bu oturma izni, yatırım yapan kişiye ve çoğu zaman birinci derece aile üyelerine ülkede ikamet etme hakkı tanırken, birçok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkânı da sunar. Altın Vize, doğrudan vatandaşlık vermediği için uzun vadeli bir statü olarak değerlendirilir ve yatırımın devam etmesi koşuluyla belirli aralıklarla yenilenir.

Yatırımla doğrudan vatandaşlık ve tüm haklara erişim

Altın Pasaport ise Altın Vize’den çok daha kapsamlı bir statüdür. Yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık veren bu program, yatırımcıya pasaport alma hakkı tanıdığı için oy kullanmadan çalışma hakkına, ülke içi veya bölgesel seyahat özgürlüğünden siyasi haklara kadar tüm vatandaşlık ayrıcalıklarına erişim sağlar. Altın Pasaport programları genellikle çok daha yüksek yatırım tutarları gerektirir ve sürecin sonunda kişi o ülkenin vatandaşı haline geldiği için yenileme zorunluluğu bulunmaz. Malta veya Karayip ülkelerinde uygulanan bu sistem hızlı vatandaşlık edinimi sunduğundan daha sıkı uluslararası denetimlere tabidir ve birçok ülkede tartışma konusu olmuştur.