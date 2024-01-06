'Kayıp iş insanının cesedi bulundu' iddiası: Aile DNA testi için Yunanistan'a gitti

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13 Aralık 2023 tarihinde Aydın’ın Didim ilçesinden denize açılırken, o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş insanını bulmak için havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.

Samos’ta bulunan cesedin iş insanına ait olduğu iddiası

Edinilen bilgiye göre Samos Liman Başkanlığı'na 17 Aralık 2023 tarihinde, Samos'un Mavrikos Mykalis sahilinde bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Bölgeye giden ekipler erkek cesedini bölgeden alarak Samos Genel Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin iş insanı Yasin Cinkayaya ait olduğu düşünülerek iş adamının ailesine haber verildi. İddiaya göre iş adamının ailesi DNA testi için Samos’a gitti. Samos’ta sahilde bulunan erkek cesedinin Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya’ya ait olup olmadığının yapılacak olan DNA testinin ardından belli olacağı öğrenildi.