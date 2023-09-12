Yunanistan'da öldürülen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Yunanistan’ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Atina’nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, eylemin ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Olay mahallinde onlarca mermi kovanının bulunduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi. Öldürülen kişiler arasında Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

Maktullerin isimlerini gizli tutan Yunan polisinin çalışması devam ederken, o isimlerden Doruk B.’nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir tır kasasında kaçak olarak Gürcistan’a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.’nin ise karayolu ile Yunanistan’a kaçtığı ileri sürülmüştü.