Yunanistan’da Türk mafyasına operasyon: 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Yunanistan'da düzenlenen geniş çaplı bir polis operasyonunda 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonun, ülkedeki Türk organize suç örgütüne yönelik düzenlendiği belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Çarşamba günü Atina'nın doğusundaki Attika bölgesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri Oropos, Neos Voutzas ve Mesogeia bölgelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonun organize suçla mücadele birimleri tarafından yürütüldüğü ve gözaltılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası suç şebekelerine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan şahısların, silah ve uyuşturucu bulundurmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında bir ateşli silah ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Yetkililer, operasyonun yalnızca bu günle sınırlı olmadığını ve Türk mafya ağını çökertmeye yönelik daha geniş çaplı bir planın parçası olduğunu belirtti. Özellikle son haftalarda, polis ekipleri Kuzey Yunanistan’da da benzer operasyonlar düzenlemişti.