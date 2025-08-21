  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yunanistan’da Türk mafyasına operasyon: 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı
Takip Et

Yunanistan’da Türk mafyasına operasyon: 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Yunan polisin mafyaya yönelik operasyonunda 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonun organize suçla mücadele birimleri tarafından yürütüldüğü ve gözaltılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan’da Türk mafyasına operasyon: 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı
Takip Et

Yunanistan'da düzenlenen geniş çaplı bir polis operasyonunda 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonun, ülkedeki Türk organize suç örgütüne yönelik düzenlendiği belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Çarşamba günü Atina'nın doğusundaki Attika bölgesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri Oropos, Neos Voutzas ve Mesogeia bölgelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Bir ateşli silah ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu

Operasyonun organize suçla mücadele birimleri tarafından yürütüldüğü ve gözaltılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası suç şebekelerine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan şahısların, silah ve uyuşturucu bulundurmak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında bir ateşli silah ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Yetkililer, operasyonun yalnızca bu günle sınırlı olmadığını ve Türk mafya ağını çökertmeye yönelik daha geniş çaplı bir planın parçası olduğunu belirtti. Özellikle son haftalarda, polis ekipleri Kuzey Yunanistan’da da benzer operasyonlar düzenlemişti.

Bankalarda unutulan 732 milyon TL TMSF'ye aktarıldıBankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon TL TMSF'ye aktarıldıEkonomi

 

Zelenskiy: Olası Putin görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da olabilirZelenskiy: Olası Putin görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da olabilirDünya

 

Gündem
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemde
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine: Sesimizin her haneye ulaşması, yüreklere değmesi hayati önemde
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor