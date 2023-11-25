Yunanistan’dan kıta sahanlığı mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi Parapolitika gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makalede, Yunanistan'ın, şartların olgunlaşması halinde iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'ye ilişkin sorunların çözümü için görüşmeye hazır olduğunu belirten Yerapetritis, "Yunan hükümeti YDİK'e samimi işbirliği niyetiyle geliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesinde Yunanistan Dışişleri’nden önemli mesajlar geliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, güçlü hükümetler sayesinde Ege'de aylardır sükûnetin hüküm sürdüğünü, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dair ifade edilmiş niyetlerin mevcut durum açısından olumlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda son aylarda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının geliştirildiğini kaydeden Yerapetritis, bunun karşılıklı anlayış seviyesini iyileştirdiğini ve gerekli kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkı sağladığını bildirdi.

Yerapetritis, makalesinde "Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk mirası bırakmaya borçluyuz" ifadelerine yer verdi.