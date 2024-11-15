Yunanistan'dan Türk turist için kapıda vize hamlesi

Yunanistan’ın özellikle Shengen vizesi olmayan Türk turistler için başlattığı Ekspres Vize – Kapıda Vize uygulamasında adaları ziyaret eden Türk turist sayısında yüzde 25-30 oranında bir artış olunca kasım ayında sona eren uygulamanın önümüzdeki yıl daha uzun süreye yayılması için çalışmalara başlandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kuzey Ege Bölge Valisi Konstantinos Moutzouris, önümüzdeki yıl Türkiye'den gelenler de dahil olmak üzere Schengen üyesi olmayan ziyaretçilere yerinde seyahat vizesi verilmesi olasılığının genişletilmesi konusunu gündeme getirdi.

Moutzouris’in hükümetin talebi kabul ettiği ve Avrupa Birliği'ne zamanında ileteceğine dair güvence aldığı iddia edildi.

Türkler hangi Yunan adalarına kapıda vize alabilecek?

Sakız, Midilli, Rodos, Sisam (Samos), İstanköy (Kos), Kızılhisarlı (Meis)

Patmos, İleriyoz (Leros), Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi)

Kapı vizesi için ne gerekiyor?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 Euro ödemek gerekiyor.

Kapı vizesi alabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolculuk sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu ile pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.

Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor.

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor.