  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yunanistan’dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Takip Et

Yunanistan’dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan’dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Takip Et

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Acılı ailelere başsağlığı dileklerinde bulunuldu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybettiSözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybettiGündem

 

Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin dünyadan taziye ve destek mesajları geldiKartalkaya'daki otel yangına ilişkin dünyadan taziye ve destek mesajları geldiGündem

 

Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam ettiBolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam ettiGündem

 

 

Gündem
Bolu'da hastane morgu doldu, cenazeler soğuk hava depolu tıra konuldu
Bolu'da hastane morgu doldu, cenazeler soğuk hava depolu tıra konuldu
İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hamlesi: Davayı geri çekti
İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hamlesi: Davayı geri çekti
Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybetti
Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya faciasında hayatını kaybetti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin dünyadan taziye ve destek mesajları geldi
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin dünyadan taziye ve destek mesajları geldi
Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam etti
Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen kayak keyfi devam etti
CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e ev hapsi kararı
CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e ev hapsi kararı