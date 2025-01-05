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Yunus Emre Vakfı'na naylon fatura soruşturması: 8 kişi tutuklandı

Yunus Emre Vakfı'ndaki naylon fatura soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Haber Merkezi
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Yunus Emre Vakfı'na naylon fatura soruşturması: 8 kişi tutuklandı
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Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 8'i
"hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nun Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. 15 zanlıdan 11'i gözaltına alınmıştı.

Kurumun eski başkanı Şeref Ateş hakkında da gözaltı kararı var ancak Ateş hala firari.

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