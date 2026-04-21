  Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Nisan 2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

